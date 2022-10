20 solicitudes de extradición están pendientes de ejecutarse en Honduras

El abogado experto en derecho penal Raúl Suazo explicó a este rotativo que, en efecto, una vez que un Estado requirente, en este caso Estados Unidos, emite una solicitud de extradición, será un juez del Poder Judicial quien deberá emitir una sentencia y si esta se aprueba se libera una orden de captura que deberá ser ejecutada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad.

Sobre las 20 solicitudes pendientes de ejecutar, el entrevistado es del criterio que esa mora se debe a que Honduras no cuenta con una policía especial que se encargue únicamente de dar captura a estas personas.

“Lo que no está contemplado es crear una policía especial, una unidad especial para dar seguimiento de personas solicitadas para extradición”, expresó.

Pese a que se emitan alertas nacionales e internacionales, se debe contar con un cuerpo policial que se encargue de ejecutar estas capturas, analizó.

Para el abogado Raúl Pineda, la tardanza en las capturas de los hondureños solicitados en calidad de extradición se debe a múltiples factores, por ejemplo, puede que en la Policía Nacional o en Poder Judicial tengan informantes que los alerten de las órdenes de captura para huir del país.

Además porque el proceso de captura de un narcotraficante es muy caro debido a que estas personas cuentan con los recursos económicos para escabullirse de las autoridades.

“Generalmente los extraditables se esconden desde áreas remotas del país y esto implica nombrar a un personal especializado que tiene que proceder a trasladarse, comer y no creo que se tenga un presupuesto asignado”, aseguró Pineda, quien coincide con Suazo en la importancia de crear una unidad o fuerza de tarea dentro de la Policía Nacional que se ocupe de perseguir y atrapar a los extraditables, apoyada incluso por Fuerzas Armadas (FF AA) y fortalecida con recursos económicos para el pago de logística e inteligencia.

Las consecuencias de no dar una pronta captura serían políticas debido a que el Estado requirente, al ver que no se han dado captura a solicitudes que datan incluso del año 2012, podrán “calificar al gobierno como que no está colaborando, que no está poniendo todo su empeño en la lucha contra el crimen organizado”.