A un costo de L 13 millones, inauguran complejo de dormitorios en la Secretaría de Seguridad

Las instalaciones son 4 módulos con capacidad para 25 personas cada uno, es decir que serán utilizados por 100 agentes policiales

  • 07 de agosto de 2025 a las 11:35

Tegucigalpa, Honduras.-A un costo de alrededor de 13 millones de lempiras, se inauguró un proyecto de dormitorios para ser utilizados por funcionarios policiales en la Secretaría de Seguridad.

Las instalaciones son 4 módulos con capacidad para 25 personas cada uno, es decir que serán utilizados por 100 agentes policiales.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que la obra se realizó en un periodo de 13 meses.

Sánchez dio a conocer que los modernos espacios serán asignados a los policías que forman parte de la institución y que llegaron de los departamentos más lejanos y no tienen la capacidad para pagar una habitación debido a que son muy costosas.

El funcionario detalló que los recursos forman parte de los 500 millones de lempiras que han destinado las máximas autoridades para desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura por parte de la Policía Nacional.

La inauguración se realizó con la participación de los miembros de la cúpula policial y luego realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones.

Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

