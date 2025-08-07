A un costo de L 13 millones, inauguran complejo de dormitorios en la Secretaría de Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.-A un costo de alrededor de 13 millones de lempiras, se inauguró un proyecto de dormitorios para ser utilizados por funcionarios policiales en la Secretaría de Seguridad.

Las instalaciones son 4 módulos con capacidad para 25 personas cada uno, es decir que serán utilizados por 100 agentes policiales.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que la obra se realizó en un periodo de 13 meses.

Sánchez dio a conocer que los modernos espacios serán asignados a los policías que forman parte de la institución y que llegaron de los departamentos más lejanos y no tienen la capacidad para pagar una habitación debido a que son muy costosas.