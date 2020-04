Emergencia del Covid-19: Sectores no entienden compras de mesas, televisores y percoladoras; Copeco dice que son estimaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mesas de comedor, televisores, percoladoras, dispensadores de agua y mesas de noche, entre otros artículos, son las compras de emergencia que ha hecho Copeco para combatir el Covid-19 en Honduras.



Además hay camas unipersonales, sillas, mesas plegables, y escritorios de madera, bienes que, según algunos sectores, no van de acuerdo a la crisis que vive el país.



Este tipo de compras han despertado suspicacias, burlas y enojos en la sociedad hondureña por su uso y sus costos, al extremo que en redes sociales los cibernautas preguntan el porqué de las compras en lugar de equipo médico.

A la espera de las justificaciones

Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), consideró que las compras de Copeco no están en sintonía de la necesidad.



"Esas compras no van de acuerdo a la necesidad de este momento, pero ellos (el gobierno) pueden justificar diciendo que los televisores serán utilizados como monitores y que las mesas de noches estarán en los hospitales que están acondicionando", dijo a EL HERALDO.



"Tenemos que esperar que el gobierno justifique las compras, pero sí, percoladoras y televisores (otros artículos más) parece que no son necesarios en estos momentos. Hicimos solicitudes de compras para tener más información", añadió.



Fernández adelantó a EL HERALDO que entre las siguientes horas de este domingo o en la mañana del lunes, el CNA hará pública su postura sobre la ejecución del presupuesto del Covid-19 por parte del gobierno.

Acciones

Mientras tanto, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Poder Judicial ante la falta del equipo de protección de bioseguridad del personal médico, enfermeras y de limpieza en todo el sistema hospitalario.



"Se tuvo que tomar acciones porque es increíble que no tenemos el equipo de protección necesario. Todavía no estamos en la etapa crítica de esta pandemia y ya no tenemos protección. Qué espera, que los doctores, enfermeras y personal de limpieza se contagie para que nos doten del equipo", precisó a EL HERALDO.



Además, para la galena, los televisores, percoladoras, dispensadores de agua y mesas de comedor, entre otros artículos, no son necesarios en este momento de crisis sanitaria.



"Han sido negligentes. Compran lo que quieren porque tienen el dinero, no lo hacen de acuerdo a la necesidad del momento. Necesitamos el equipo de bioseguridad, esas son compras de emergencia, no los televisores y otras cosas", estimó.



Según Figueroa, la situación es tan crítica que el personal médico tiene que exponer al sol las mascarillas N95 para poder desinfectarlas como medida ante la falta del recursos.



"Ponemos las mascarillas en el tablero para que el sol para desinfectarlas, aunque sabemos que no está comprobado su efectividad", reveló. "La transparencia es buena, pero aquí es a medias, no dan procedencia de nada y hasta ahora no ha entregado nada".



El gobierno hondureño ha ejecutado más de 2,200 millones de lempiras en su lucha contra el Covid-19, una enfermedad que ha contagiado a 393 personas y ha cobrado la vida de 25 personas.

"Lo comprado son para los pacientes"

En tanto, Gabriel Rubí, titular de la Comisón Permanente de Contingencias, aseguró que las compras de los artículos desglosados en el Portal de Transparencias de la Secretaría de Finanzas son para los pacientes aislados por Covid-19.



"Estos productos son para las unidades de aislamientos que se han habilitado en algunos lugares donde llegan hondureños de manera imprevista y que por disposiciones sanitarias se les manda a un aislamiento obligatorio por 14 días", expresó.



En ese sentido, aclaró que "¿cómo puedo retener a una persona por 14 días?, lo más fácil es estableciéndole todas las condiciones para que esté cómodo y también para cumplir con las normas internacionales de albergue. Es por eso que se compraron esos productos".



Al ser consultado por la falta de equipo de bioseguridad para los médicos, enfermeras y personal de aseo, situación contraria a la adquisición de los artículos antes mencionados, respondió así:



"Estos bienes van de la mano, son para tener en buenas condiciones a las personas, mientras que la falta de los insumos se debe a que se han agotado en el mercado. Estamos esperando que a mediados de este mes lleguen el equipo de seguridad", argumentó.



Entre lo comprado por Copeco figuran 12 dispensadores de agua a 5,000 lempiras cada uno; 10 televisores de 32 pulgadas a 7,000 cada uno; 6 mesas de comedor a 6,920.87 lempiras cada una; 2 escritorios de madera a 5,260.87 cada una; 50 sillas a 400 lempiras cada una y 37 mesas de noche a 3,200 lempiras cada una.



En relación a eso, Rubí aclaró que los precios de los prodcutos pueden ser inferiores porque Copeco está trabajando con proyecciones previo a hacer las compras.



"Lo que aparece en el Portal de Transparencia para Copeco es distinto a las demás instituciones porque nosotros estamos trabajando con proyecciones. El precio de las percoladoras (4,000 lempiras, por ejemplo) es una estimación. Hacemos eso porque no sabemos si más adelante subirán el costo", explicó.



Sin embargo, el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas indica que los más de 2,200 millones de lempiras ya fueron ejecutados, a pesar de que en el informe no muestran ninguna factura.

