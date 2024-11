Zendaya dice que trabajar con su novio Tom Holland es cómodo

1

Nueva York, Estados Unidos.- Desde que Zendaya y Tom Holland se conocieron en set de Spider-Man: Homecoming en 2016, la pareja se volvió inseparable, aunque sin confirmación oficial, su relación quedó clara para todos en 2021.

Si bien la pareja no es abierta a hablar de su relación, sí asisten juntos a eventos y ya han trabajado en dos películas más de Marvel: Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021).