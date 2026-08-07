Zendaya y Tom Holland celebraron su boda en un lujoso hotel de Inglaterra

Inglaterra.-El actor británico Tom Holland y la estadounidense Zendaya celebraron el pasado 4 de agosto una ceremonia por su reciente boda en un lujoso hotel en Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal de Holland, al sureste de Londres.

No existen todavía fotos del evento porque el diario The Sun revela que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes.

Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses, según reveló el actor en una entrevista, pero la celebración pública, que han mantenido en secreto, no se hizo hasta hoy.