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Zendaya y Tom Holland celebraron su boda en un lujoso hotel de Inglaterra

No existen todavía fotos del evento porque el diario The Sun revela que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 14:32
Zendaya y Tom Holland celebraron su boda en un lujoso hotel de Inglaterra

La pareja se habría casado hace unos meses, según allegados a la pareja.

 Foto: EFE

Inglaterra.-El actor británico Tom Holland y la estadounidense Zendaya celebraron el pasado 4 de agosto una ceremonia por su reciente boda en un lujoso hotel en Beaverbrook, a poco menos de 20 kilómetros de la casa natal de Holland, al sureste de Londres.

No existen todavía fotos del evento porque el diario The Sun revela que todos los invitados se vieron obligados a dejar sus teléfonos durante la celebración para que no se filtraran imágenes.

Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron formalmente hace al menos dos meses, según reveló el actor en una entrevista, pero la celebración pública, que han mantenido en secreto, no se hizo hasta hoy.

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Según The Sun, el alquiler del hotel donde ha tenido lugar la ceremonia ha costado medio millón de libras (580.000 euros), al tratarse de una lujosa propiedad de casi 150 hectáreas y 56 habitaciones que en el pasado ha tenido huéspedes ilustres como Winston Churchill.

Los dos actores se conocieron en 2016 durante el rodaje de 'Spiderman: Homecoming' y se comprometieron en 2024, pero desde entonces han mantenido en secreto sus planes de boda.

Han vuelto a coincidir en el último fenómeno cinematográfico del año, 'La odisea' de Christopher Nolan, convirtiéndose en una de las parejas más glamurosas de Hollywood.

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Redacción web
Agencia EFE

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