Rebel Moon así es el nuevo universo sci-fi de Zac Snyder

“Es un concepto muy directo, así que me dijeron que adelante. En ese momento me di cuenta de que iba a tener que hacer mucho trabajo. El problema o el reto cuando haces una historia como esta es que es una creación gigante de mitos y mundos. En especial cuando está la posibilidad de hacer más películas, es como un universo completo”.

En entrevistas Snyder recordó cómo fue el proceso de creación de Rebel Moon: “Lo estuve pensando por un largo tiempo. En la universidad pensé sobre una posible película de Star Wars. Cuando terminamos Army of the Dead, hablé con Netflix y me preguntaron qué quería hacer, y les dije que tal vez una secuela para Army o tal vez una idea loca, y les presenté la idea”.

“Para esta película creo que dibujé alrededor de 400 bocetos, los cuales me ayudan a tomar decisiones o cambiar y adaptar cosas en el proceso”, dijo un entusiasmado Zack Snyder. “Para realizar cada escena escribo, dibujo y ahora también fui director de fotografía, así que yo me encargué de lograr que esos dibujos cobraran vida”.

Sofia Boutella compartió el gran significado que tiene para ella trabajar con Zack Snyder: “Yo ya era fanática de Zack. Recuerdo haber visto 300 y me voló la cabeza, también vi Watchmen y no quería que se terminara. Sin embargo, no conocía a Zack como persona. Su entusiasmo me ayudó a ser mejor como actriz. Él llega muy preparado a las producciones y no te da otra opción más que llegar y sobresalir”, dice Boutella.

“Este es mi primer papel protagónico y es un honor hacerlo con Zack. Creo que esta película es importante porque eleva y empodera a las mujeres de una forma en la que este género lo necesitaba. Ya se había visto antes, pero pocas películas se comprometen con la fuerza, el poder y la complejidad de las mujeres, y espero que esto inspire a todas las personas”, afirma la actriz.