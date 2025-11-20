William Levy sobre Ángela Aguilar: "Es muy inteligente y sabe decidir"

Miami, Estados Unidos.- Un video antiguo de Ángela Aguilar revelando su primer enamoramiento infantil ha regresado a la atención pública, despertando comentarios del propio William Levy.
En la alfombra roja de “Bajo un volcán”, el actor cubano fue interrogado sobre la confesión de la cantante, quien años atrás mencionó que veía a Levy en telenovelas junto a su abuela Flor Silvestre y lo consideraba “un príncipe”.
Levy respondió con elogios y reconocimiento hacia Ángela Aguilar, valorando su carrera y su juicio personal.
“No había visto ese video, le mando besos a ella y a la familia, a todo el mundo siempre le deseo lo mejor, es una chica muy talentosa y que creo que le ha ido muy bien, es muy inteligente, sabe decidir, elegir lo que hace, pues nada, yo creo que no hace falta decirle nada porque la verdad le va muy bien”, comentó.
El actor aprovechó la conversación para reiterar su afecto por México, país que lo ha recibido con cariño y le ha ofrecido oportunidades profesionales, aunque señaló que no ha podido visitarlo en los últimos siete años por compromisos laborales.
La joven artista había compartido su admiración por Levy y Pablo Montero desde los ocho años.
“De chiquita estaba enamorada de William Levy, porque lo veía (en la televisión), y de Pablo Montero; yo tenía como ocho años y yo le veía cantar y se me hacía lo máximo”, recordó.
Aguilar resaltó que su fascinación no se limitaba a la apariencia de los intérpretes, sino también a su talento.
“Ambos son muy buenos en lo que hacen, la verdad son unas estupendas personas que admiro mucho”, afirmó, subrayando la influencia que figuras como Levy y Montero han tenido en su formación y pasión por la música.