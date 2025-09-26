  1. Inicio
Christian Nodal presume su amor tras ausentarse del festejo de su hija

Christian Nodal compartió fotos de su descanso con Ángela Aguilar mientras enfrenta críticas por no asistir al cumpleaños de su hija Inti

  • 26 de septiembre de 2025 a las 17:45
Christian Nodal reapareció en redes para mostrar un momento de descanso junto a su esposa Ángela Aguilar, mientras enfrenta cuestionamientos por no asistir al cumpleaños de su hija Inti y la disputa legal con Universal Music.

 Foto: Instagram | @angela_aguilar_
El cantante compartió una imagen desde un yate privado, capturando un atardecer en el mar, luego de su concierto en Colombia. Aguilar también publicó fotos en sus historias de Instagram, mostrando a Nodal contemplando la vista desde la embarcación.

 Foto: Instagram | @angela_aguilar_
Hasta ahora se desconoce la ubicación exacta de la playa visitada, pero las publicaciones generaron críticas hacia el artista por su ausencia en la celebración de su hija.

 Foto: Instagram | @angela_aguilar_
El intérprete de regional mexicano no acudió a la fiesta organizada por Cazzu en Argentina, ya que un día después tenía programado un concierto gratuito en Morelia, Michoacán, por las fiestas patrias.

 Foto: Cortesía redes sociales
“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías”, declaró Alex Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda!, tras comunicarse con el equipo del cantante.

 Foto: Cortesía redes sociales
Además, Javier Ceriani informó en su canal de YouTube que Nodal envió un regalo para la menor: un peluche de jirafa y plastilina.

 Foto: Instagram | @angela_aguilar_
Según el periodista, los padres y el hermano menor del cantante asistieron a la celebración, aunque no tomaron fotografías debido a restricciones.

 Foto: Instagram | @nodal
“Puedo confirmar que estaban Jaime González, padre de Nodal, Cristy Nodal, madre de Christian, y Alonso, hermano de Christian Nodal, y Nodal lo vio como una traición”, añadió Ceriani.

 Foto: Cortesía redes sociales
Nodal y Aguilar conforman una de las parejas más cuestionadas del ámbito del regional mexicano.

 Foto: Cortesía redes sociales
