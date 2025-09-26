Christian Nodal presume su amor tras ausentarse del festejo de su hija

“Si no acudió al cumpleaños de su hija Inti es porque tenía este compromiso profesional, pero que siempre está al pendiente de la niña y que no la expone en redes para que no se burlen ni la critiquen ni digan tonterías”, declaró Alex Rodríguez en ¡Siéntese quien pueda!, tras comunicarse con el equipo del cantante.