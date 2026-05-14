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Will Smith regresa al cine de acción con Supermax tras el éxito de Bad Boys

Will Smith protagonizará Supermax, un largometraje de acción producido por Amazon MGM que sitúa al intérprete en el papel de un agente del FBI dentro de una prisión de máxima seguridad

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 15:15
Will Smith regresa al cine de acción con Supermax tras el éxito de Bad Boys

Tras el éxito comercial de 'Bad Boys: Ride or Die', Will Smith liderará el reparto de Supermax, un thriller de alto presupuesto dirigido por David Gordon Green que se estrenará directamente en plataformas de "streaming".

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Will Smith interpretará a un agente del FBI en la película de acción 'Supermax', dirigida por David Gordon Green, conocido por filmes como 'Halloween', informó Deadline.

Amazon MGM compró los derechos de la película a Miramax por 70 millones de dólares, y la cinta marcará la primera cinta de estudio de Smith fuera de una franquicia en los últimos años.

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'Supermax', que ha sido descrita como un "trepidante thriller de acción", trata sobre dos agentes del FBI que investigan un asesinato ocurrido en la prisión de máxima seguridad del mundo.

Está previsto que el filme tenga su estreno en "streaming" y que no llegue a salas de cines, de acuerdo con el mismo medio.

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El guion es de David Weil y David J. Rose y el reparto se encuentra en proceso de selección. Está previsto que la producción comience a mediados de agosto.

Smith regresó con éxito a la gran pantalla con 'Bad Boys: Ride or Die', dos años después de que su reputación se viera empañada por la polémica bofetada que le propinó a Chris Rock durante la gala de los Oscar.

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Desde entonces ha probado suerte como cantante, y productor de series como 'Cobra Kai' o 'Bel-Air'.

Deadline también aseguró que 'Supermax' será la película de Gordon Green con mayor presupuesto de su trayectoria. El director además es responsable de filmes como 'The Exorcist: Believer' o series de televisión como 'Scarpetta', de Prime Video.

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Redacción web
Redacción/EFE

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