  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados

Will Smith y Jada Pinkett Smith se dejan ver juntos en Malibu por primera vez en 10 meses, tras años de vivir en residencias separadas y mantener una relación poco convencional

  • 07 de septiembre de 2025 a las 15:11
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
1 de 7

Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith se dejaron ver juntos por primera vez en 10 meses, en medio de un arreglo de convivencia poco convencional.

Foto: Instagram
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
2 de 7

La pareja, que mantiene desde hace años una convivencia poco convencional, acudió el pasado sábado al restaurante Nobu, en Malibú (California), uno de los puntos de encuentro habituales de celebridades.

 Foto: Instagram
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
3 de 7

De acuerdo con las imágenes difundidas por Page Six, el actor de Bad Boys y la intérprete de Girls Trip compartieron almuerzo antes de abandonar el lugar en un Lamborghini blanco. La última vez que ambos habían sido fotografiados fue en noviembre de 2024, a la salida de un local en Calabasas.

 Foto: Instagram
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
4 de 7

Smith, de 56 años, y Pinkett Smith, de 53, contrajeron matrimonio en 1997. Sin embargo, en octubre de 2023 la actriz reveló públicamente que llevaban siete años viviendo separados.

Foto: Instagram
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
5 de 7

“Seguimos trabajando en nuestra relación, tenemos un profundo amor mutuo y estamos tratando de entender qué significa eso para nosotros”, declaró entonces en una entrevista con People.

 Foto: Instagram
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
6 de 7

Pese a esa separación, Pinkett Smith explicó meses después que el episodio más controvertido en la carrera de su esposo —la bofetada durante la ceremonia de los Oscar de 2022— fue decisivo para mantener su unión. “Tras mucho tiempo preguntándome si debía seguir a su lado, ese momento me hizo ver que nunca lo dejaría”, aseguró en Daily Mail.

 Foto: Instagram
Will Smith y Jada Pinkett Smith se muestran juntos tras 10 meses separados
7 de 7

Aunque el matrimonio ha reaparecido en algunos actos públicos, como el estreno de Bad Boys: Ride or Die en 2024, sus encuentros han sido esporádicos. Distintas fuentes cercanas citadas por People confirmaron a comienzos de 2025 que la pareja mantiene residencias separadas, aunque no ha roto su vínculo afectivo. “Siguen juntos, aunque cada uno tiene su propio espacio”, señaló un allegado.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos