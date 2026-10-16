Whalefall llega a las salas del país con Josh Brolin y Elisabeth Shue

Tegucigalpa, Honduras.- La película “Whalefall”, adaptación de la novela homónima del Premio Pulitzer Daniel Kraus, ya se exhibe en las salas de cine hondureñas con Austin Abrams como protagonista. El filme se estrenó el 15 de octubre en Australia y el 16 de octubre en Estados Unidos y Reino Unido, con una duración de 106 minutos y calificación PG-13. Dirigida por Brian Duffield, quien firma el guion junto al propio Kraus, la producción de 20th Century Studios sigue a Jay Gardiner, un joven que regresa a Monterey, en la costa central de California, para el primer aniversario de la muerte de su padre. Mitt, un buzo local interpretado por Josh Brolin, decidió quitarse la vida en el océano antes que morir a causa de un mesotelioma. Su cuerpo nunca fue recuperado.

Jay decide sumergirse cerca de Monastery Beach, junto a un profundo cañón submarino, en busca de los restos de su progenitor. Allí queda en la trayectoria de un calamar gigante perseguido por un cachalote. El animal captura al cefalópodo y también engulle al buzo, que queda atrapado en su interior con apenas una hora de oxígeno. El argumento alterna esa lucha por la supervivencia con una serie de recuerdos que reconstruyen la relación entre padre e hijo, marcada por la exigencia del primero. Elisabeth Shue interpreta a Zara, la madre, mientras que Jane Levy y Emily Rudd dan vida a las hermanas del protagonista, Eva y Nan. John Ortiz completa el elenco como Hewey, antiguo compañero de pesca de Mitt. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Duffield, conocido por guiones como “The Babysitter”, “Spontaneous”, “No One Will Save You” y “Underwater”, debuta con esta cinta como adaptador de una obra literaria. La banda sonora corre a cargo de Joseph Trapanese.

Según la información de producción, aunque nunca se ha documentado un caso, un cachalote podría tragar a una persona. El título hace referencia al término con el que se denomina a la carcasa de una ballena muerta que desciende al fondo marino y se convierte en alimento para diversos ecosistemas.

