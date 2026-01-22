Wagner Moura alcanza por primera vez una nominación al Óscar con "The Secret Agent"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El brasileño Wagner Moura (‘The Secret Agent’) competirá por el Óscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’), anunció este jueves la Academia de cine de Hollywood.

Moura, que alcanzó la fama mundial tras encarnar al icónico narcotraficante Pablo Escobar en la serie de Netflix 'Narcos', continúa con su paso exitoso por la temporada de premios tras haberse hecho con su primer Globo de Oro a mejor actor de drama.

El actor competirá con figuras legendarias de Hollywood por haber interpretado a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, buscando reencontrarse con su hijo.