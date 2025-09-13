  1. Inicio
Vivian Wilson, hija de Elon Musk, debuta en la pasarela de NYFW en un mensaje a favor de los derechos trans

La modelo trans representó a Carolina del Sur en el desfile “Miss USA 1991”, un evento que buscó visibilizar los estados donde los derechos trans están siendo cuestionados

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:23
Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, hizo su debut en la New York Fashion Week vistiendo un vestido rojo de la colección Primavera/Verano 2026 de Alexis Bittar.

Foto: Instagram |@alexisbittar

Nueva York, Estados Unidos.- Vivian Wilson, hija del empresario Elon Musk, realizó su primera aparición en la New York Fashion Week durante el desfile “Miss USA 1991” de Alexis Bittar.

La modelo trans representó al estado de Carolina del Sur, uno de los seleccionados por el diseñador para visibilizar lugares “donde los derechos trans están siendo cuestionados”.

Wilson caminó por la pasarela con un vestido rojo de manga corta de la colección Primavera/Verano 2026 de Bittar, acompañado de pendientes dorados y un pequeño clutch.

La diseñadora explicó que su propuesta buscaba un contraste entre fluidez y estructura, textura y control, y audacia frente a fragilidad, incorporando formas gráficas en tonos sherbet que evocan principios de los años 90.

Aunque se trata de su primer desfile en NYFW, Wilson ha modelado anteriormente en la alfombra de la premiere de la temporada 10 de RuPaul’s Drag Race All Stars, en mayo, donde mostró su capacidad para la performance y el voguing.

La joven, de 21 años, ha mantenido una relación distante con su padre y compartió públicamente en 2020 su transición de género, explicando que hacerlo era necesario para evitar un “camino destructivo”.

Elon Musk, de 54 años, ha manifestado su oposición a la transición de su hija, aunque autorizó los cuidados de afirmación de género durante su minoría de edad, un hecho que posteriormente calificó como “engañado” para firmar.

Vivian Wilson continúa consolidando su carrera en la moda, utilizando la pasarela como plataforma para visibilizar causas relacionadas con la comunidad trans y su experiencia personal.

