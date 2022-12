Se viraliza video de supuesto acoso a Lali Espósito durante la final de Argentina en el Mundial de Qatar

Al parecer, Lali no se percató de lo que sucedía, pues se encontraba viendo la tanda de penales entre Argentina y Francia junto al conductor de televisión Marley.

Ante la situación y tras la victoria de Argentina, Lali aclaró que no realizaría ninguna denuncia. “Me voy a enfocar en lo lindo, lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo”, dijo la cantante al programa ‘Intrusos’.

El momento quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse y generó indignación y molestia en los fanáticos de la famosa.

“Perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos, me sostuve en tu cintura durante un segundo. Jamás haría algo como de lo que me están acusando”, habría dicho el joven, según medios locales de Argentina.

Lali Espósito fue una de las famosas que siguieron a detalle los avances en el Mundial de su país, Argentina. Además, tuvo la oportunidad de cantar el himno nacional durante el último partido.

“Lo que sentí hoy cantando nuestro himno en semejante evento es imposible de verbalizar. Haber cantado en la final del mundo donde ganamos después de 36 años es lo más grande de la vida. ¡Este equipo se lo merecía! Gracias muchachos. Qué orgullo ser argentina”, escribió al respecto.

