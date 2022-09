VIDEO: El susto de la cantante Yuri al darse cuenta que tiene una cucaracha en su ropa

La intérprete mexicana se encontraba hablando muy tranquila en el escenario cuando los asistentes le comenzaron a gritar: “¡Cucaracha!”, “¡Tienes un cucaracho ahí!” y “¡Sacúdete!”, sin embargo, no parece percatarse de lo que ocurre.

La también actriz reaccionó con un grito, la lanzó al suelo y aplastó a la cucaracha. La intérprete de “Detrás de mi ventana” bromeó sobre lo ocurrido: “que bueno que fue por aquí y no por acá” (mientras señalaba su ingle).

Tras que se viralizara su incidente con la cucaracha, la “jarocha”, como también es conocida Yuri, reaccionó en sus redes sociales.

Y es que los presentes en el concierto captaron el incidente y Yuri no pudo evitar compartir algunos videos.

Luego, en sus historias de Instagram compartió: “La cucaracha venía en la bandera, pero yo no la sentía y la gente me decía “cucarachón”.

Añadió: “Qué horror, me andaba por aquí (señala su cuello) yo no sabía y un amigo me dice de la cucaracha”.

Finalmente, mencionó: “Era redonda y regordeta, no era como la que se conocen. Cuando la aplaste sí estaba gruesecita”.

La cantante mexicana tomó con mucho humor el incidente que ocurrió mientras realiza su tour “Euphoria”.