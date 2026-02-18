Video de la pelea de Shia LaBeouf durante Mardi Gras

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Imágenes de la pelea que protagonizó Shia LeBeouf afuera de un bar durante el Mardi Gras que se celebra en Nueva Orleans se viralizaron en las redes sociales.
El video publicado por el sitio TMZ muestra al actor siendo golpeado por un hombre mientras él ya está en el suelo, sin camisa.
"Tranquilízate", se escucha decir en el video, mientras un hombre agrede al actor y lo mantiene en el suelo.
Según han divulgado medios estadounidenses, LaBeouf fue arrestado por agredir a dos personas en el popular Barrio Francés de Nueva Orleans.
Las investigaciones afirman que el actor de 39 años causó un altercado y se mostraba cada vez más agresivo, por lo que un miembro del personal del local intentó sacarlo del lugar.
La policía emitió un comunicado en el que una persona denunció que recibió un golpe de LaBeouf, "quien usó sus puños en varias ocasiones".
Según testigos, LaBeouf había abandonado la zona, pero regresó tiempo después y comenzó a "actuar de forma aún más agresiva".
El actor fue arrestado y acusado de agresión simple, un delito menor, tras ser atendido por heridas en un hospital, según el New York Times.
Horas después de su detención, el actor de Hollywood escribió en su cuenta de X el mensaje "Free me" (Liberenme).