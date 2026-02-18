Video de la pelea de Shia LaBeouf durante Mardi Gras

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Imágenes de la pelea que protagonizó Shia LeBeouf afuera de un bar durante el Mardi Gras que se celebra en Nueva Orleans se viralizaron en las redes sociales.

El video publicado por el sitio TMZ muestra al actor siendo golpeado por un hombre mientras él ya está en el suelo, sin camisa.

"Tranquilízate", se escucha decir en el video, mientras un hombre agrede al actor y lo mantiene en el suelo.