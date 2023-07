Captan en video caída de Axl Rose durante concierto de Guns N’ Roses en Londres

Sin embargo, al dar unos pasos atrás, el vocalista tropezó y terminó en el suelo, pero rápidamente se incorporaró entre risas y siguió como si nada hubiera pasado.

Algunos de los asistentes se rieron un poco y luego siguieron cantantes los grandes éxitos de la famosa banda.

Durante esa noche cantaron 28 temas entre los que se destacaron Welcome To The Jungle, Don’t Cry, November Rain, Paradise City y Sweet Child O’Mine.