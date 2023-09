“Ven a jugar” la película de terror psicológico que triunfa en Netflix

Tegucigalpa, Honduras. “Ven a jugar” es la nueva película disponible en Netflix y que está causando furor entre todos los amantes del cine de terror. Según especialistas del género, no te dejará despegarte del sillón. “Desesperado por tener amigos, un niño solitario encuentra refugio en su tablet... y en una criatura misteriosa, lista para poner en acción un siniestro deseo”, reza la sinopsis oficial de la cinta

“Para mí, fue positivo el resultado. No es original en guión, pero está muy bien filmada, entretiene con varios momentos conseguidos. El guionista y director supo expandir bien el simple concepto. No es una obra maestra, pero sí un entretenimiento recomendable para un sábado relajado”, expresó Mauricio Bravo para el medio Filmaffinity.

“Se trata de un terror actual en todo su esplendor, pero esta vez sí se usó bien los recursos, dándonos algo hasta cierta medida original. Jacob Chase se arriesgó con algo que ya pasó con algunos cineastas, de extender uno de sus cortos a un largometraje, extender la idea y quizás mejorarla con una historia que en este caso funcionó... el guión me gustó, los personajes me atraparon, el final rompe esquemas y es bastante aterrador, fue una sorpresa y me maravilló por completo de inicio a fin”, coincidió por su parte Travis Bickle al portal citado.