¿Una indirecta a su ex? Adamari López se vuelve tema de debate en Despierta América

En el video se muestra a la conductora puertorriqueña junto a Karla Monroig, donde se mencionó en el texto del video un abandono.“La gente no abandona a quien ama, abandona al que estuvieron usando por mucho tiempo ¡Así es la vida!”

“Obviamente porque en la entrevista de Molusco, que fue hace semana y media, utilizaron la palabra abandono varias veces, donde Luis Fonsi decía ‘es que yo no la abandoné como dice mucha gente’”, añadió Rivera.

En la entrevista que tuvo Luis Fonsi en el canal de YouTube Molusco TV, donde le preguntaron sobre su mediática separación y sobre su tema, el cantante aseguró que esa canción no era para Adamari.

“Pero hasta cuándo vamos a seguir estirando el chicle y viviendo de lo mismo, no hay otra cosa que hacer... Yo creo que deben ambos pasar la página, hay capítulos que no se cierran” respondió José Figueroa del reality show Hotel VI´P(UniMas).

A este comentario, el periodista Tony Dandrades intervino, pues no etapa de acuerdo con Figueroa. “El que revive el tema es Luis Fonsi, y no me explico por qué después de 14 años”concluyó.