Un abrazo histórico: Adele y Céline Dion hacen historia en Las Vegas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante británica Adele y la canadiense Céline Dion no pudieron contener la emoción y se abrazaron y rompieron a llorar en un concierto de la primera a la que asistía como invitada la intérprete de My Heart Will Go On.

El encuentro tuvo lugar este fin de semana en uno de los conciertos de Adele en el recinto del Coliseum del hotel Casesars Palace de Las Vegas, donde la británica ofrece actuaciones los fines de semana.