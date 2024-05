La última conversación de Farruko Pop con su mamá antes de desaparecer

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.-La madre del influencer guatemalteco Farruko Pop, doña Juanita Chocoj, contó qué fue lo último que habló con su hijo antes de su desaparición.

“Me dijo que él iba a ‘La Academia’”, contó la señora a Univisión Noticias.

“Y no más así me dijo y ya después él no me llamó después de eso”, aseguró doña Juanita, quien no volvió a ver a su hijo, encontrado muerto el pasado sábado 25 de mayo.