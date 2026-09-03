Tupac: un legado vigente y 30 años de ausencia

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 2026 no solamente es el aniversario de la pérdida de Tupac, el genio del hip hop, sino también el año en el que, por fin, Duane Davis, presunto instigador del crimen, se sentó en el banquillo para esclarecer si tuvo algo que ver con este asesinato. A sus 63 años, el acusado podría enfrentarse a una cadena perpetua sin posibilidad -según la BBC- de libertad condicional.

Sin una respuesta clara, pero con un mapa de vida bastante preciso, la cultura popular ha querido hacer justicia a Shakur dibujando la mente de un verdadero talento de la música a través de testimonios y biografías sobre una leyenda que dejó este mundo con tan solo 25 años y en lo más alto de su carrera.

El genio del hip hop

Hablar de la importancia de la carrera de Tupac, o 2Pac como era conocido, es inversamente proporcional al corto recorrido que tuvo su éxito en vida durante los años 90. Nacido en Nueva York, en Manhattan, concretamente en East Harlem, en 1971, sus raíces revolucionarias fueron herencia de sus padres, miembros de las Panteras Negras, que decidieron rebautizar al pequeño Lesane con un año en honor a Túpac Amaru II, líder del levantamiento peruano contra las autoridades españolas, que marcó para siempre su vocación de resistencia. El Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX ha sido un espacio hostil para la raza negra y la pobreza en las grandes ciudades del país. Tupac, que provenía de la indigencia absoluta y de una educación férrea en el antirracismo, se mudó con trece años a Baltimore y fue allí donde se dejó entrever el gran talento que tenía sobre los escenarios.

Sin embargo, con diecisiete años se volvió a trasladar, esta vez a California, y fue en este momento en el que comenzó a germinar su verdadero sello como rapero. Tupac comenzó a usar su seudónimo artístico 2Pac en 1991 con el lanzamiento de su primer álbum en solitario 2Pacalypse Now con tan solo veinte años y con una prometedora carrera por delante que se prolongó a través de cinco álbumes de estudio más, uno de ellos en conjunto y otro publicado a dos meses de su muerte bajo el sobrenombre de Makaveli en referencia a Nicolás Maquiavelo, el filósofo y político italiano. Su disco The Don Killuminati: The 7 Day Theory con el nuevo pseudónimo de Makaveli es una muestra oscura de su pensamiento representado bajo una portada en la que el músico aparece crucificado, una imagen que refleja una etapa oscura, quizá influenciada por su paso por la cárcel en 1995 tras ser acusado por abusos sexuales junto con otros amigos. Sin embargo, el resto de su discografía gira en torno a su filosofía personal: la vida "gangsta", es decir, la vida de las bandas criminales, la violencia callejera y los negocios ilegales, un término que empezó a usarse en el incipiente rap de mediados de los años 80 y que tuvo su cénit en los años 90, proveniente de la palabra "gangster", que a su vez venía de "gang" o pandilla.

Tupac protagonizó y avivó esa lucha entre los raperos de la costa este, es decir, de California, con los de la costa oeste, en su mayoría de Nueva York, todos ellos protagonistas de este estilo de vida. Cada lado del país tenía su propio estilo dentro del mismo género y estaba encabezado por figuras notables, así como por sus respectivos sellos discográficos. En el caso de la costa oeste, la discográfica Death Raw Records y uno de sus miembros, 2Pac, fueron los pilares del hip hop y el rap en este lado de los Estados Unidos. A pesar de que el artista era originario de Nueva York, fue la bahía de San Francisco la que le inspiró a llevar por bandera sus raíces a través de la música. Sumando esto a la herencia rebelde y política de su madre, Afeni Shakur, militante del Partido Panteras Negras, 2Pac construyó todo un imaginario en el que se dejaba llevar por la dura vida en las calles de los suburbios estadounidenses y el recuerdo de la represión hacia los ciudadanos negros en su propio país con su progenitora como maestra más cercana. Detrás de la figura del rey del hip hop existía un poeta que puso voz a problemas sociales, políticos y económicos de su entorno. Brenda’s Got a Baby, habla, por ejemplo, de los embarazos no deseados en la adolescencia, o Trapped, que habla del acoso policial y el sistema carcelario injusto de su país. Pero en su música también había hueco para el amor, sobre todo si iba dedicado a su madre, Afeni. Si había algo que le hacía magnético y que sigue captando su atención, es su espíritu contradictorio: entre lo "gangsta" y lo familiar, entre la rivalidad callejera y el amor hacia una madre, entre las letras políticas y las canciones dedicadas a la persona que más quiso en su vida.