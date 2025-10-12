"Tron: Ares" tropieza en su estreno con 33.5 millones de dólares en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- El regreso de la saga Tron no logró el impulso esperado. Tron: Ares, la nueva entrega de ciencia ficción de Disney, recaudó 33.5 millones de dólares en su debut en los cines de Norteamérica, una cifra modesta para una producción de gran presupuesto y una franquicia con más de cuatro décadas de historia. El filme, protagonizado por Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters, acumuló otros 27 millones en los mercados internacionales, sumando un total global de 60 millones de dólares al cierre del fin de semana.

Con un coste estimado de 180 millones, sin contar gastos de promoción, los resultados iniciales dejan un margen reducido para el éxito financiero. Las previsiones internas de Disney situaban el estreno entre los 45 y 50 millones en Estados Unidos, apoyadas en la fortaleza del formato premium —pantallas IMAX, Dolby y 3D concentraron el 67% de las ventas—. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, la película no logró ampliar su público más allá del sector masculino joven, que representó cerca del 70% de los espectadores en su primer fin de semana. A pesar de un sólido “B+” en las encuestas de CinemaScore, el título no alcanzó los niveles de su predecesora, Tron: Legacy (2010), que abrió con 44 millones de dólares.