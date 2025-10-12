"Tron: Ares" tropieza en su estreno con 33.5 millones de dólares en taquilla

Los Ángeles, Estados Unidos.- El regreso de la saga Tron no logró el impulso esperado. Tron: Ares, la nueva entrega de ciencia ficción de Disney, recaudó 33.5 millones de dólares en su debut en los cines de Norteamérica, una cifra modesta para una producción de gran presupuesto y una franquicia con más de cuatro décadas de historia.
El filme, protagonizado por Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters, acumuló otros 27 millones en los mercados internacionales, sumando un total global de 60 millones de dólares al cierre del fin de semana.
Con un coste estimado de 180 millones, sin contar gastos de promoción, los resultados iniciales dejan un margen reducido para el éxito financiero.
Las previsiones internas de Disney situaban el estreno entre los 45 y 50 millones en Estados Unidos, apoyadas en la fortaleza del formato premium —pantallas IMAX, Dolby y 3D concentraron el 67% de las ventas—.
Sin embargo, la película no logró ampliar su público más allá del sector masculino joven, que representó cerca del 70% de los espectadores en su primer fin de semana.
A pesar de un sólido “B+” en las encuestas de CinemaScore, el título no alcanzó los niveles de su predecesora, Tron: Legacy (2010), que abrió con 44 millones de dólares.
El analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, señaló que “el interés se frenó en los últimos días previos al estreno”, aunque recordó que “la ciencia ficción suele funcionar mejor en el mercado internacional, donde las historias de acción visual tienen amplia aceptación”.
Tron: Ares, dirigida por Joachim Rønning, aborda el primer contacto entre la humanidad y una inteligencia artificial que logra materializarse en el mundo físico, retomando el imaginario visual y temático de las entregas anteriores.
El fin de semana cinematográfico estuvo marcado por la debilidad general de los estrenos. Roofman, protagonizada por Channing Tatum, recaudó 8 millones de dólares, mientras que Kiss of the Spider Woman, con Jennifer Lopez bajo la dirección de Bill Condon, apenas alcanzó 840.000 dólares.
En el caso de Roofman, su presupuesto de 19 millones limita los riesgos económicos, y las críticas favorables (85% en Rotten Tomatoes y calificación “B+” en CinemaScore) podrían darle recorrido en las próximas semanas. Kiss of the Spider Woman, en cambio, tuvo un estreno muy por debajo de las previsiones y se perfila como una de las decepciones de la temporada.
Entre los títulos que ya estaban en cartel, One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, sumó 6.7 millones, alcanzando 54.5 millones en el mercado estadounidense y 138 millones a nivel mundial.