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Tori Spelling, de ‘Beverly Hills, 90210’, se accidenta junto a 7 niños en California

Todos fueron hospitalizados con lesiones leves a moderadas. Autoridades investigan el choque causado por otro conductor, según reportes de NBC y TMZ

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 16:03
Tori Spelling, de ‘Beverly Hills, 90210’, se accidenta junto a 7 niños en California

La causa de la colisión sigue bajo investigación, así como quién fue el responsable.

 Foto: EFE.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tori Spelling, la estrella de ‘Beverly Hills, 90210’, sufrió un accidente automovilístico en una carretera de California cuando viajaba con siete niños el jueves pasado, y el grupo tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, según confirmó este domingo su portavoz a NBC.

La actriz, de 52 años, conducía un vehículo en el que viajaban siete menores, cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres amigos de los niños, el jueves en la tarde en la ciudad de Temecula, ciudad del sur de California.

Spelling tiene cinco hijos con su exmarido Dean McDermott; sus edades actuales oscilan entre los 9 y los 19 años. No está claro quienes viajaban con ella. Según la versión de la portavoz, otro conductor impactó el vehículo de Spelling, tras supuestamente pasar un semáforo en rojo a exceso de velocidad.

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El Departamento del Alguacil del condado de Riverside que acudió a la escena dijo a la televisora que encontró en la escena a los dos vehículos con daños y todos los ocupantes fueron llevados a hospitales cercanos.

La actriz, hija del prolífico productor de televisión Aaron Spelling, y los siete niños recibieron tratamiento por lesiones que incluían cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales, según TMZ, que reportó primero el accidente.

La causa de la colisión sigue bajo investigación.

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Redacción web
Agencia EFE

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