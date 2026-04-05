¿Selena Gómez está embarazada? Su vestido Prada desata los rumores en redes

Selena Gómez acudió el pasado 2 de abril al lanzamiento de su nueva base de maquillaje "True to Myself", de su marca Rare Beauty, en el hotel Edition de West Hollywood.
La cantante y empresaria lució un minivestido rosa chicle de la colección primavera-verano 2026 de Prada, diseñada por Miuccia Prada y Raf Simons, con mezcla de lana y seda, bordados de perlas en el cuello y una ligera amplitud en la cintura.
La silueta del diseño bastó para desatar una oleada de especulaciones en redes sociales. En TikTok y X, usuarios publicaron capturas ampliadas de la aparición de Gómez sugiriendo que podría estar esperando su primer hijo con su esposo, el productor Benny Blanco.
Ninguno de los dos ha hecho declaración alguna al respecto.
Especialistas en moda señalaron que la colección de Prada para esa temporada incorpora de manera deliberada siluetas amplias y de corte mod, lo que descarta cualquier lectura que vaya más allá de una decisión estética.
En paralelo, otra parte de las redes dirigió su atención a un vídeo de una campaña de Rare Beauty en el que Gómez aparece aplicando su conocido blush líquido.
Allí, algunos usuarios cuestionaron los cambios en su apariencia física y lanzaron acusaciones de exceso de procedimientos estéticos.
Otros salieron en su defensa recordando que la artista, de 33 años, padece lupus, una enfermedad autoinmune diagnosticada en 2013 y que ella misma hizo pública en 2015.
Las fluctuaciones de peso, la inflamación y los cambios en la piel son efectos documentados tanto de la enfermedad como de su tratamiento.
Gómez se ha referido en varias ocasiones a las repercusiones físicas de su condición de salud, aunque no se ha pronunciado sobre los comentarios más recientes.