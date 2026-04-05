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¿Selena Gómez está embarazada? Su vestido Prada desata los rumores en redes

Una aparición de Selena Gomez en un evento de Rare Beauty bastó para que TikTok y X se llenaran de teorías sobre un embarazo, mientras otros usuarios atribuían los cambios a su enfermedad

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 15:01
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Selena Gómez acudió el pasado 2 de abril al lanzamiento de su nueva base de maquillaje "True to Myself", de su marca Rare Beauty, en el hotel Edition de West Hollywood.

 Foto: Instagram
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La cantante y empresaria lució un minivestido rosa chicle de la colección primavera-verano 2026 de Prada, diseñada por Miuccia Prada y Raf Simons, con mezcla de lana y seda, bordados de perlas en el cuello y una ligera amplitud en la cintura.

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La silueta del diseño bastó para desatar una oleada de especulaciones en redes sociales. En TikTok y X, usuarios publicaron capturas ampliadas de la aparición de Gómez sugiriendo que podría estar esperando su primer hijo con su esposo, el productor Benny Blanco.

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Ninguno de los dos ha hecho declaración alguna al respecto.

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Especialistas en moda señalaron que la colección de Prada para esa temporada incorpora de manera deliberada siluetas amplias y de corte mod, lo que descarta cualquier lectura que vaya más allá de una decisión estética.

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En paralelo, otra parte de las redes dirigió su atención a un vídeo de una campaña de Rare Beauty en el que Gómez aparece aplicando su conocido blush líquido.

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Allí, algunos usuarios cuestionaron los cambios en su apariencia física y lanzaron acusaciones de exceso de procedimientos estéticos.

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Otros salieron en su defensa recordando que la artista, de 33 años, padece lupus, una enfermedad autoinmune diagnosticada en 2013 y que ella misma hizo pública en 2015.

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Las fluctuaciones de peso, la inflamación y los cambios en la piel son efectos documentados tanto de la enfermedad como de su tratamiento.

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Gómez se ha referido en varias ocasiones a las repercusiones físicas de su condición de salud, aunque no se ha pronunciado sobre los comentarios más recientes.

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