Las mejores imágenes que nos dejó la Semana Santa 2026

Una persona que representa a Jesús participa en el Vía Crucis de Semana Santa en Tegucigalpa es lanzado al suelo en su camino al Gólgota, recordando la pasión de Cristo. Esta es una compilación de las mejores imágenes de Semana Santa 2026.
Los efectos especiales durante la representación del Vía Crucis fueron admirados y aplaudidos por los asistentes a la procesión por la dedicación en cada detalle.
Personas participan en las 'Carreritas de San Juan' durante las celebraciones de la Semana Santa este domingo, en la capital.
Personas pasan frente a alfombras de aserrín durante las actividades de Semana Santa que engalanaron cada actividad de la iglesia Católica, en Tegucigalpa.
Esta fotografía que muestra una corona de espinas, tal y como lo relata la biblia, durante el Vía Crucis de Semana Santa.
Jesús yace en el suelo, en una de sus caídas camino al Calvario, durante la procesión de representación del Vía Crucis.
Decenas de fieles celebraron el Domingo de Resurrección con las tradicionales 'Carreritas de San Juan', una representación popular del momento en el que el "discípulo amado" corre hacia el sepulcro vacío al conocer la noticia de la resurrección.
Integrantes de la Iglesia El Calvario participan en el Vía Crucis de Semana Santa, representando fielmente cada papel.
Los detalles esmerados para representar cada personaje bíblico estuvo presente durante cada actividad en esta Semana Santa.
Integrantes de la Iglesia El Calvario participan en el Vía Crucis de Semana Santa, representando cada etapa del mismo incluso los latigazos a Jesús en su camino a la cruz.
La representación popular del momento en el que el "discípulo amado" corre hacia el sepulcro vacío al conocer la noticia de la resurrección.
Un hombre trabaja bajo el sol en la elaboración de alfombras de aserrín durante las actividades de Semana Santa, alfombras que ya forman parte de la tradición en Honduras para la pascua.
Una corona de espinas, sangre y un rostro afligido, pero lleno de piedad, fue parte de la representación en el Vía Crucis.
Cada actividad desarrollada por los fieles estuvo enmarcada en un ambiente familiar y de devoción.