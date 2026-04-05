Transportistas anuncian paro nacional por falta de pago de fletes

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras (ASOTRAUNH) anunció un paro total de labores, como medida de presión ante el incumplimiento en el pago del valor correspondiente al flete por parte de empresas privadas.

El comunicado señala que la situación se ha vuelto insostenible debido al incremento significativo en los costos operativos registrados en los últimos años. Según el gremio, a pesar de estos aumentos, los empresarios no han realizado los ajustes necesarios ni han reconocido el valor real del servicio prestado.

ASOTRAUNH explicó que la paralización de labores busca generar presión para alcanzar una solución justa y equitativa, que permita garantizar condiciones económicas adecuadas para el sector transporte.