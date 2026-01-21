  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Timothy Busfield, liberado tras ser acusado de abuso infantil en Nuevo México

Timothy Busfield, actor de 68 años conocido por The West Wing y esposo de Melissa Gilbert, fue liberado bajo condiciones tras una semana detenido en Nuevo México

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 08:12
Timothy Busfield, liberado tras ser acusado de abuso infantil en Nuevo México

Enfrenta tres cargos relacionados con abuso infantil y contacto sexual con menores durante el rodaje de 'The Cleaning Lady', donde dirigía entre 2022 y 2025.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- Timothy Busfield, conocido actor de series de televisión en Estados Unidos y casado con Melissa Gilbert ('Little House on the Prairie'), ha sido puesto en libertad tras ser acusado de abuso infantil, según señala People.

El actor, de 68 años, fue liberado del centro de detención de Nuevo México donde se encontraba detenido desde hace una semana. Está acusado de tres cargos: dos de contacto sexual delictivo con un menor y uno de abuso infantil.

Busfield, que mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, es conocido por sus papeles en la serie 'Thirtysomething' o en 'The West Wing'.

De Julio Iglesias a Sean “Diddy” Combs: Famosos señalados por delitos sexuales

Los hechos ocurrieron supuestamente durante la grabación de la serie 'The Cleaning Lady', donde el actor era director en ese momento, y que se rodó entre 2022 y 2025. Las víctimas serían dos gemelos de 11 años que participaron en el rodaje.


<b>Melissa Gilbert</b>

Melissa Gilbert

 (Foto: shutterstock)

El actor ha visto como en los últimos días dos de sus proyectos se cancelaban por las acusaciones. Ayer, Amazon MGM Studios anunció el borrado digital de sus apariciones en la película 'You Deserve Each Other' y la NBC canceló el 12 de enero un episodio de 'Law & Order: SVU' en el que aparecía como estrella invitada.

El abogado del actor, Larry Stein, ha señalado a People que su esposa Melissa Gilbert está "muy, muy emocionada" de reunirse con él, y que la pareja está esperanzada con su liberación.

Este martes, Busfield compareció en una audiencia en la que un juez dictaminó que sería liberado bajo su propia responsabilidad y con condiciones a la espera de que se celebre el juicio por los hechos.

El abogado del actor declaró a la revista que el actor se siente "de maravilla" tras el fallo.Gilbert estuvo presente en la audiencia junto a su madre, la también actriz Barbara Cowan, y otros miembros de la familia.

Una vez que el juez anunció la liberación de Busfield, se pudo ver a Gilbert en la sala llorando y diciendo: "Gracias, Dios", señala el medio estadounidense.La actriz de 'Little House on the Prairie' que contrajo matrimonio con Bushfiel en 2013, ha apoyado a su marido desde que se conocieron las acusaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias