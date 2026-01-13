¿Es culpable? Timothy Busfield responde a las acusaciones de abuso sexual infantil

Nuevo México, Estados Unidos.- El actor y director Timothy Busfield se presentó ante las autoridades en Nuevo México, luego de que se activara una orden judicial en su contra emitida a inicios de enero.

Antes de formalizar su entrega, Busfield apareció en un video grabado en la oficina de su abogado. En esas imágenes, difundidas por TMZ, sostuvo que enfrentará las acusaciones y afirmó de manera directa: “No les hice nada a esos pequeños”.

La fiscalía acusa al intérprete de abuso infantil y contacto sexual criminal con una menor, hechos que habrían ocurrido en 2022 durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady.

Según la investigación, los presuntos afectados eran dos niños actores de 7 y 8 años, y la denuncia fue presentada por sus padres dos años después, lo que dio paso a una indagación formal de la policía de Albuquerque.

Larry Stein, abogado civil de Busfield, declaró al medio antes citado que la acusación estaría motivada por un acto de represalia.