Tiktoker "La Minchy" recibe críticas por publicar video tras accidente aéreo en Roatán

Roatán, Honduras.- La tiktoker hondureña conocida como La Minchy se ha visto envuelta en polémica luego de la publicación de un video en el que hace referencia al fatal accidente aéreo en Roatán, en el que murieron 12 personas, incluido el cantautor hondureño Aurelio Martínez.

Fue en un video en su cuenta de TikTok que la creadora de contenido utilizó un audio de la serie Euphoria en el que la joven que habla le ruega a Dios no dejarla morir.

"Querido Dios, sé que he sido una perra casi toda mi vida y fui cruel con Lexi y toda mi familia, y en verdad lo siento mucho, pero por favor, Dios, te ruego que no me dejes morir esta noche", se escucha en el audio junto a las imágenes que la muestran a bordo de un avión.