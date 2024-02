The Zone of Interest, la Mejor película según el Círculo de Críticos

Los críticos londinenses también nombraron a Da’Vine Joy Randolph como actriz de reparto del año por su papel en The Holdovers y a Charles Melton como actor de reparto del año en May December. Stone, Randolph y Melton aceptaron sus premios a través de mensajes de video.

Emma Stone fue galardonada como actriz del año por su trabajo en Poor Things de Yorgos Lanthimos.Mientras tanto, la estrella de All of Us Strangers, Andrew Scott, obtuvo el premio al actor del año, y el drama de Andrew Haigh en general obtuvo tres nominaciones, al igual que The Zone of Interest.

LONDRES, INGLATERRA.- El drama alemán The Zone of Interest de Jonathan Glazer obtuvo el máximo honor, película del año, en la 44ª edición de los London Critics’ Circle Film Awards, junto con el de Mejor director y un premio técnico.

Entre los otros ganadores de la noche estuvieron Paul Mescal, honrado como intérprete británico/irlandés por su trabajo en “2023”, y Mia McKenna-Bruce, quien recibió el primer premio internacional de interpretación destacada del grupo de críticos por How to Have Sex.

Mientras tanto, Past Lives de Celine Song fue galardonada como la película en lengua extranjera del año, mientras que The Boy and the Heron de Hayao Miyazaki ganó el premio a la nueva película de animación.