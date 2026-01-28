  1. Inicio
T-sensu presenta “Digui”, su nueva propuesta del movimiento Raspe

El artista continúa consolidando su carrera internacional mientras promueve la cultura garífuna y los sonidos urbanos que ponen en alto el nombre de Honduras

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:23
T-sensu ha colaborado con diversos artistas nacionales e internacionales.

Tegucigalpa, Honduras.- El artista urbano hondureño T-sensu lanzó oficialmente el pasado 15 de diciembre de 2025 su nueva canción titulada “Digui”, una propuesta cargada de energía que se suma al movimiento Raspe Dancehall, caracterizado por ritmos intensos, audaces y diseñados para encender la pista de baile.

“Digui” destaca por su ritmo contagioso, una base musical vibrante y un impulso imparable que conecta con la esencia del dancehall moderno, consolidando a T-sensu como una de las voces que impulsa este movimiento urbano desde la identidad afrocaribeña.

Nacido en el Bronx, Nueva York, pero de padres hondureños, Timothy Zúniga —nombre real del artista— no pierde de vista sus raíces catrachas y garífunas, las cuales ha sabido integrar en sus propuestas musicales. Sus padres son originarios de Triunfo de la Cruz y Río Tinto, en Tela, Atlántida, territorios que han marcado su identidad artística.

Desde sus primeros pasos formales en la industria tras ser reclutado por el cantautor Shabakan, quien lo integró a su equipo de colaboradores, pasó a colaborar con Panchan, quienes se convirtieron en sus mentores, impulsándolo a desarrollar su potencial como cantante.

Digui se suma a su lista de éxitos, como su primer sencillo “I’m Garífuna”, bajo el sello Loxdown, un tema de hip hop que se convirtió en una de sus canciones más representativas. Luego lanzó “Ella quiere más remix” junto a Shabakan y, en 2018, la colaboración con Kamaleon da vida a “Garífuna Queen”, uno de sus mayores éxitos.

Ese mismo año incursiona en el español con temas como “Fulabana” y “Trinitario”, su primer hit oficial. “Fulabana”, una fusión de español y garífuna.

A lo largo de su carrera, T-sensu ha colaborado con diversos artistas nacionales e internacionales, promoviendo no solo su talento, sino también la cultura garífuna desde la música urbana.

Con “Digui”, T-sensu reafirma su compromiso de poner en alto el nombre de Honduras, manteniendo la esencia del hip hop y explorando nuevos sonidos urbanos que conectan con las pistas de baile y las nuevas generaciones.

