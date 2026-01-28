T-sensu presenta “Digui”, su nueva propuesta del movimiento Raspe

Tegucigalpa, Honduras.- El artista urbano hondureño T-sensu lanzó oficialmente el pasado 15 de diciembre de 2025 su nueva canción titulada “Digui”, una propuesta cargada de energía que se suma al movimiento Raspe Dancehall, caracterizado por ritmos intensos, audaces y diseñados para encender la pista de baile.

“Digui” destaca por su ritmo contagioso, una base musical vibrante y un impulso imparable que conecta con la esencia del dancehall moderno, consolidando a T-sensu como una de las voces que impulsa este movimiento urbano desde la identidad afrocaribeña.

Nacido en el Bronx, Nueva York, pero de padres hondureños, Timothy Zúniga —nombre real del artista— no pierde de vista sus raíces catrachas y garífunas, las cuales ha sabido integrar en sus propuestas musicales. Sus padres son originarios de Triunfo de la Cruz y Río Tinto, en Tela, Atlántida, territorios que han marcado su identidad artística.