Susan Sarandon y Hannah Einbinder son detenidas durante protesta propalestina

Nueva York, Estados Unidos.- La policía de Nueva York detuvo este jueves a las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder durante una protesta en contra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su intervención en la Asamblea General de la ONU.

En fotografías difundidas en redes sociales, se puede ver a Einbinder (conocida por la serie de HBO 'Hacks'), siendo esposada por la policía de la ciudad (NYPD), mientras que Sarandon aparece siendo arrestada por varios agentes.

Según el diario New York Post, Einbinder también fue retirada de la manifestación, organizada por el grupo Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz).

En la manifestación, una de las convocadas para el día de hoy contra Netanyahu, la policía también detuvo a Darializa Avila-Chevalier, candidata demócrata para la Cámara de Representantes de EE.UU. y respaldada por el alcalde, Zohran Mamdani, según The New York Post.