Super Bowl: Santana niega ataque a Bad Bunny y denuncia "publicaciones fabricadas" con IA en su contra

Los Ángeles, Estados Unidos.- El guitarrista mexicoestadounidense Carlos Santana negó que haya criticado la próxima aparición de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl al denunciar que circulan publicaciones "fabricadas" con inteligencia artificial (IA). "Vivimos un momento de miedo, división, separación, superioridad e inferioridad. El miedo es el sabor justo ahora. Miedo es lo que motiva a la gente ignorante a poner palabras en mi boca, diciendo que yo no quería que Bad Bunny estuviese en el Super Bowl. Nunca dije eso, ni lo diría", escribió Santana en Facebook. Su pronunciamiento ocurre tras difundirse en redes sociales una declaración falsa del artista, presuntamente generada con IA, que le atribuía haber dicho que la elección de Bad Bunny para cantar en el medio tiempo "es un insulto a la música estadounidense".

"¿Traes a un hombre con vestido a la Super Bowl? Entonces no lo llames fútbol, llámalo un circo", decía la declaración ahora desmentida. El artista de 78 años, nacido en el estado mexicano de Jalisco, aseveró que en los últimos meses lo han "troleado" con "publicaciones falsas en sus redes sociales". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "La IA ha acelerado la dispersión de desinformación, haciendo más difícil que la verdad emerja a través del ruido. No confíen en publicaciones aleatorias o no verificadas, incluso medios bien intencionados pueden confundirse", expuso el gerente del artista, Michael Vrionis, en el comunicado en Facebook. La polémica ocurre en medio del rechazo que ha despertado Bad Bunny entre conservadores del movimiento MAGA (Make America Great Again), quienes han cuestionado que el cantante puertorriqueño lidere el espectáculo de medio tiempo porque canta en español y usa ropa que desafía las normas de género, entre otras razones.