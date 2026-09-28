Stevie Wonder celebra medio siglo de su álbum de 1976

Los Ángeles, Estados Unidos.- El músico estadounidense Stevie Wonder presentó este lunes un miniálbum de cuatro canciones inéditas, creadas durante las sesiones de grabación del mítico 'Songs in the Key of Life', para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de ese disco en 1976.

"Llevamos cincuenta años conviviendo con 'Songs in the Key of Life, pero todavía queda más por escuchar'", afirmó Wonder en un comunicado en relación a las cuatro composiciones que no se incluyeron en su momento en el álbum y hoy se pueden escuchar como parte de lo que el músico "sentía y descubría mientras las grababan".

"Me transportan a aquel momento de mi vida y ahora pueden pasar a formar parte de ustedes", declaró sobre las canciones escritas y producidas por él mismo.