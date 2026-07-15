Anthony Hopkins cumple su sueño y publicará su primer álbum

La pasión de Hopkins por la música nunca fue un simple pasatiempo; entre sets de rodaje y estrenos, se ha dedicado a componer con el mismo esmero con el que ha construido su trayectoria frente a las cámaras.

El actor de 88 años de edad publicará el 21 de agosto Life Is A Dream , su primer disco , que reúne seis décadas de creación musical.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El talento no distingue edades, y Anthony Hopkins es el ejemplo más reciente de ello.

La grabación se realizó en el histórico Alexandra Palace, en Londres, y las piezas fueron interpretadas por la Orquesta Philharmonia, bajo la dirección del maestro venezolano Gustavo Dudamel, con la participación del violonchelista Gregorio Nieto y del pianista clásico Sergio Tiempo.

El ganador del Premio Oscar cumplirá este anhelo tras firmar un contrato con el sello discográfico Decca Classics.

Anthony Hopkins toca el piano desde los cuatro años, pero fue en la adolescencia cuando comenzó a componer música para obras de teatro en su natal Gales.

La música "fue mi primer deseo, mi primer anhelo", dice el actor y músico, quien ha compuesto durante toda su vida. "Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y aún hoy me encuentro volviendo a ellas", expresa, y añade que "firmar con Decca es el honor de mi vida".

Hopkins también agradeció a Gustavo Dudamel, "cuyo arte es parte integral de este viaje musical. Con la delicada precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable, creando un paisaje sonoro que invita al oyente a sentir e imaginar algo único y personal".

El disco es un retrato nostálgico de las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa de su familia durante la década de 1940, según la información divulgada sobre la producción.

Para Dudamel, Hopkins es un artista excepcional, "cuya voz creativa trasciende cualquier medio".

El director destacó la profundidad, la imaginación, la humanidad y la verdad emocional presentes en el trabajo de Hopkins, tanto en el teatro y el cine como en la música.

"Al escuchar su composición, me impresiona su belleza, su maestría artesanal y la inconfundible sensación de asombro que la anima", señaló el venezolano.

Dudamel agregó que Hopkins aborda la música "con el corazón de un narrador y los instintos de un poeta, creando universos sonoros que son, ambos, profundamente personales y a la vez universalmente resonantes".

El venezolano calificó como un "privilegio" haber colaborado con Hopkins en esta grabación.