Stephanie Cam ya tiene su top 3: ¿Honduras está en su top?

Tegucigalpa, Honduras.-La ex Miss Honduras Stephanie Cam compartió unas horas ante de que comience el Miss Universo 2025, quiénes son sus favoritas para llevarse la corona este año.
En sus redes sociales, luego de enviarle un mensaje de apoyo a Alejandra Fuentes, la actual Miss Honduras, Cam dijo que ellas son las candidatas que le encantan.
"La primera tiene que ser Miss Universe Honduras, la belleza, la elegancia, el porte, cómo conecta con el público, con la personalidad, estoy muy orgullosa, me encanta y es mi favorita", dijo sobre su catracha.
"La segunda es Perú, los ojos azules, cómo se proyecta en el escenario, la belleza diferente que ella tiene, me encanta mucho", mencionó sobre Miss Perú.
Su tercera favorita es Miss Ecuador, "no solo porque la conozco en persona, pero conozco su corazón cómo ella es, proyecta un alma tan pura y la historia que ella lleva al Miss Universo me encanta mucho".
"Ahora quién puede ganar Miss Universo no se sabe, pero mi favorita es Miss Costa de Marfil, esa mujer no me despegó los ojos de ella, me encanta mucho, el porte la elegancia, es un wow", aseveró.
Cam también coincide con muchos missológos que han dicho que Costa de Marfil se ha ganado el corazón de todos.