Stephanie Cam ya tiene su top 3: ¿Honduras está en su top?

Tegucigalpa, Honduras.-La ex Miss Honduras Stephanie Cam compartió unas horas ante de que comience el Miss Universo 2025, quiénes son sus favoritas para llevarse la corona este año.

En sus redes sociales, luego de enviarle un mensaje de apoyo a Alejandra Fuentes, la actual Miss Honduras, Cam dijo que ellas son las candidatas que le encantan.

"La primera tiene que ser Miss Universe Honduras, la belleza, la elegancia, el porte, cómo conecta con el público, con la personalidad, estoy muy orgullosa, me encanta y es mi favorita", dijo sobre su catracha.