Pareja de Miss Paraguay, Yanina Gómez, es parte de un jurado en Miss Universo 2025

Miss Universo Paraguay, Yanina Gómez, está en el centro de la polémica luego que se conociera que su pareja, Ja,es Irvin Healy, es uno de los jurados en la categoría de los proyectos sociales de Miss Universo.
Paraguay presentó en Miss Universo su proyecto "Ñamoporã Paraguay" que tiene como eje la educación de los índigenas en ese país, por lo que muchos consideran que la situación se puede nublar la obra social.
James Irvin Haely es un médico científico capacitado en UC Berkeley y Stanford, reconocido por promover la innovación en el cuidado de la salud y soluciones de apoyo para poblaciones en riesgo.
Cabe mencionar que el proyecto social de Gómez fue declara de interés nacional por la Cámara de Diputados de Paraguay, además fue publicado por Vogue Filipinas y en el certamen Miss Mundo 2025, también logró un reconocimiento.
En redes sociales mencionan que el proyecto de Miss Paraguay podría ganar por la influencia de su prometido.
Gómez y Healy están comprometidos.
Gómez inició su proyecto social tras una pasantía docente en 2018 en una comunidad indígena, donde constató la falta de acceso a agua potable, materiales educativos y atención médica.
Inició el proyecto con pequeñas jornadas de vacunación y mejoras escolares, pronto evolucionó hacia programas de nutrición, becas, acceso al agua y recuperación de espacios comunitarios.
Yani Gómez, de 28 años, es abogada, escribana pública y docente universitaria y de danza.
Tiene una maestría en Gestión y Administración de Políticas Culturales y Educativas, una licenciatura en Educación y una especialización en Didáctica Universitaria.
Durante el certamen de Miss Universo, Miss Paraguay se ha destacado por su belleza y dominio en la pasarela.
Pese a las polémicas, muchos usuarios en las redes sociales afirman que si el proyecto de Miss Paraguay es bueno, no debería por qué haber interferencias ni preferencias.