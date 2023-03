Stephanie Bonilla: “Hay que atreverse a soñar en grande”

Pero el sueño de Stephanie aún no estaba completo. Los dos años siguientes se enroló como trabajadora social en More Than Words y YMCA, dos organizaciones no gubernamentales que ayudan a niños que tienen problemas con la ley y familias sin hogar. Allí ya el gusanito de ser abogada empezaba a salir a flote. Ese vínculo con la comunidad migrante la llevó a optar a una beca en la prestigiosa Boston University School Of Law, donde obtuvo su título de abogada.

El examen de admisión era difícil, pero las ganas de triunfar fueron más fuertes que el temor al fracaso. “A veces uno mismo se pone los obstáculos cuando no cree en su capacidad, cuando no tiene confianza en sí mismo”, cuenta Stephanie. Pero ella no se dejó vencer y a pesar de la discriminación por ser latina, su capacidad la hizo brillar y en 2017 obtuvo su título de abogada. Y de 2019 a 2021 laboró en la prestigiosa firma de abogados Barrales Law, que maneja casos de inmigración. Esa experiencia le sirvió para abrir SB Law, desde el cual desde hace dos años ayuda a la comunidad latina a legalizar su estatus migratorio.