Sobriedad y tradición en la Prom Night de DelCampo School

Volviendo a ciertas raíces estéticas —cómo no, de nude a encendidos (con pinceladas de azul y verde)—, las jóvenes abanderaban una estética romántica, un glamour sobrio.

Al término del desfile, que arrancó a los 8:00 PM, los 76 graduandos realizaron su ansiada entrada para luego presenciar los protocolarios discursos, en esta ocasión a cargo de Isabella Funes Gómez y Sayra María Barahona Gamez con las palabras valedictorian. Así, entre buenos augurios y júbilo, la generación que lleva por lema We ride as one marcó la cúspide de su segunda etapa formativa.