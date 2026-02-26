  1. Inicio
Un brindis por 30 años de Swisscontact y una Honduras más competitiva

Con más de 89,000 beneficiarios y 63 millones de dólares movilizados como mejor carta de presentación, Swisscontact celebró el martes en el MIN sus 30 años en Honduras

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 10:13
Un brindis por 30 años de Swisscontact y una Honduras más competitiva
Dominique Villeda, Iván Peterson, Liliana Sánchez y Linda María.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Evelin Cerritos, Philippe Schneuwly y Eliza Godoy.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Saúl Díaz Ortiz y Cristina Marín.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Alejandro Matute y Michael Wehmeyer.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Sandro Rezzio y Arnaldo Castillo.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Rosalba Castellanos y Carlos Rodríguez.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Rocío Ponce, Natalie Cerrato, Paola Wu y Evelyn Moradel.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Marlen Álvarez, Hernán Corrales y Fany Rodríguez.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Hugo Cordoba, Emmy Raudales y Marvin Herrera.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Judith Castro, Angelina Reyes y Johanna Galo.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Ingrid Santamaría y Fernando García.

Foto: Estalin Irías | El Heraldo
Emmy Raudales y Gabriela Núñez

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
