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Seniors de la Escuela Bilingüe Honduras realizan caravana en Comayagua

Al ritmo de carnaval, los seniors de la Escuela Bilingüe Honduras iniciaron su último año escolar con una colorida caravana en Comayagua

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 19:57
Seniors de la Escuela Bilingüe Honduras realizan caravana en Comayagua

Al más puro estilo carnavelesco, los Seniors 2027 de la Escuela Bilingüe Honduras, realizaron su tradicional Entrance con una caranava por las calles de Comayagua.

 Foto: Cortesía

​​​​Comayagua, Honduras. Con una colorida caravana inspirada en motivos carnavalescos, los seniors 2027 de la Escuela Bilingüe Honduras llenaron de música y alegría las calles de Comayagua con su tradicional entrada.

La actividad representó el inicio de su último año escolar y estuvo marcada por el entusiasmo, la energía y el espíritu de unión que caracteriza a los estudiantes.

El recorrido comenzó en el corazón del centro histórico de la ciudad colonial, el Parque Central, donde los futuros graduados, a bordo de una hilera de vehículos decorados al estilo del carnaval de Río de Janeiro, hicieron sonar sus trompetas.

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Las calles de Comayagua se llenaron de color, acompañadas por los gritos de alegría de padres, hermanos y demás familiares que se sumaron a la celebración de los seniors, quienes se preparan para vivir un año de recuerdos y experiencias.

Entrada triunfal

Al llegar a la escuela, los esperaban sus compañeros, maestros y personal docente, quienes los recibieron entre aplausos y felicitaciones.

La entrada fue triunfal. Los estudiantes protagonizaron un animado baile que llevó la alegría al centro educativo y creó un ambiente de fraternidad.

Los seniors de la Escuela Bilingüe Honduras posan para la fotografía del recuerdo en el Parque Central de Comayagua, previo al inicio de la caravana.

Los seniors de la Escuela Bilingüe Honduras posan para la fotografía del recuerdo en el Parque Central de Comayagua, previo al inicio de la caravana.

(Foto: Cortesía)

“Hoy comenzamos nuestro último año escolar con el corazón lleno de emociones: alegría por todo lo que nos espera, nostalgia por lo que estamos dejando atrás y gratitud por cada momento que hemos compartido. Queremos disfrutar cada instante y guardar para siempre estos recuerdos. ¡Seniors 2026-2027, este es nuestro año!”, afirmó Johan Martínez Rodríguez, uno de los seniors.

Luego de los actos en el centro educativo, la celebración continuó en el Campo de Golf, donde los estudiantes compartieron un almuerzo y disfrutaron de una tarde al aire libre entre risas y conversaciones, lo que fortaleció sus lazos de amistad.

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Pero el festejo continuó. El broche de oro de la jornada fue una caravana neón, con luces y música, en la que los jóvenes volvieron a recorrer las calles de la ciudad.

La caravana neón concluyó en el Parque Central, frente a la Catedral Inmaculada Concepción, como cierre de una jornada que marcó el inicio de su último año escolar.

Jimmy, Milton y Johan Martínez, junto a Yessy Rodríguez y Kevin Martínez.

Jimmy, Milton y Johan Martínez, junto a Yessy Rodríguez y Kevin Martínez.

 (Foto: Cortesía)


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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