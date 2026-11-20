San Pedro Sula, Honduras.- Patricia Scarpatetti, de Fundación Yo Quiero Ser, recibió el máximo galardón del Premio Quetglas 2026 por su labor en favor de la niñez, la juventud y las familias hondureñas. La ceremonia, organizada por la Fundación Obras Sociales Vicentinas (OSOVI), reunió a más de 600 personas en una gala dedicada a reconocer el compromiso con el servicio y la solidaridad. La XIII Gala del Premio Quetglas se celebró en el Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula, bajo el lema "Un premio a la caridad hecha persona". El encuentro congregó a representantes de distintos sectores, empresas, instituciones, medios de comunicación y personas vinculadas con iniciativas de servicio comunitario.

En esta edición se recibieron 51 nominaciones procedentes de diferentes puntos del país. De las propuestas presentadas, tres llegaron a la etapa final: Patricia Scarpatetti, por Fundación Yo Quiero Ser; Ramiro Ocasio, por Fundación FEIH; y William DeJong y Charles Newman, por SCW – Schools for Children of the World. Cada una de estas iniciativas desarrolla una labor orientada a generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras la presentación de los proyectos, Scarpatetti obtuvo el máximo reconocimiento y un premio económico de L140,000. Los otros dos finalistas también recibieron distinciones económicas: Ramiro Ocasio obtuvo L75,000, al igual que William DeJong y Charles Newman. OSOVI destacó el aporte de las tres iniciativas, sin establecer una clasificación entre ellas.

Al frente de Fundación Yo Quiero Ser, Scarpatetti impulsa un hogar seguro y programas educativos integrales dirigidos a niños, niñas y madres en San Pedro Sula. Su labor también alcanza a jóvenes de Santa Rosa y familias de la comunidad Unión y Esperanza, a quienes acompaña mediante diferentes acciones de protección y desarrollo. Durante su mensaje de agradecimiento, la homenajeada recordó que llegó desde Suiza a Honduras hace más de 22 años con el deseo de ayudar. Lo que comenzó como una experiencia de voluntariado terminó por convertirse en una misión de vida. «Honduras me abrió las puertas, me recibió con cariño y con el paso de los años se convirtió en mi segundo hogar», expresó.

Scarpatetti agradeció a Dios, a sus padres, su hermana, su esposo y sus hijos por el respaldo durante su trayectoria. También dedicó el reconocimiento a los colaboradores, voluntarios, donantes y amigos de Fundación Yo Quiero Ser, así como a los niños, jóvenes y familias que forman parte de sus proyectos. La homenajeada destacó que el premio no representa un logro individual, sino el resultado de una misión compartida con todas las personas que han contribuido a esta causa. Por su parte, Ramiro Ocasio recibió el reconocimiento por su trabajo educativo y social a través de Fundación FEIH. William DeJong y Charles Newman fueron distinguidos por la labor de Schools for Children of the World, organización que ha liderado, junto con las comunidades, la construcción de 135 escuelas en Honduras.

Fe, tecnología y servicio

La gala también contó con la participación de Felipe Ballester Molina, creador de la red de católicos Proyecto Metro Cuadrado, quien ofreció una conferencia sobre la relación entre la fe, la tecnología, la inteligencia artificial y el mundo empresarial. Su reflexión abordó la importancia de orientar la innovación y el conocimiento hacia el servicio a las personas y la construcción del bien común. La producción artística de la noche estuvo inspirada en el mensaje de paz, fraternidad y amor al prójimo de San Francisco de Asís, en el marco de los 800 años de su tránsito a la vida eterna. La ambientación estuvo a cargo de Mate Canahuati Eventos, que creó un espacio alusivo al llamado de convertirse en instrumentos de paz, esperanza y reconciliación. El programa incluyó las palabras de bienvenida y la oración del padre Fausto Leonardo Henríquez, presidente de Fundación OSOVI, así como las presentaciones del Coro OSOVI y el acompañamiento de una banda musical. Los asistentes también compartieron una cena preparada para la ocasión, en una jornada que combinó expresiones artísticas, reflexión y reconocimiento social.

Empresas e instituciones respaldaron la gala