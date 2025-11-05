Como princesa de cuento: Alison Munguía celebra sus 15 años en Juticalpa

Juticalpa, Honduras.- Con una inolvidable velada enmarcada en los cuentos de hadas, la jovencita Alison Munguía celebró sus 15 años, acompañada de familiares, amigos y distinguidos invitados. La fiesta, en la que predominó la decoración rosa viejo y dorado y en la que Alison parecía una princesa de cuentos, tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Juticalpa, Olancho.

La cumpleañera fue acompañada por su madre Lilian Meza y sus hermanos Paola, José y Junior Munguía, quienes se mostraron orgullosos de la jovencita sensata en la que se ha convertido Alison y a quien en todo momento prodigaron gestos de amor y alegría.

Actos protocolarios

El cortejo fue encabezado por su orgullosa madre Lilian Meza, flanqueada por sus hermanos José y Junior Munguía. Acto seguido, al más puro estilo de las princesas de cuento de hadas, la jovencita entró al salón de la mano de su chambelán Tulio Flores y precedida por un grupo de damitas y caballeros, quienes la acompañaron en su ingreso a la fiesta. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En un emotivo ambiente lleno de sonrisas y momentos inolvidables, la madre de la cumpleañera, Lilian Meza, reflexionó sobre el paso de su pequeña princesa, de niña a mujer. Además, acompañó a su hija en el primer baile, un vals elegido para la ocasión que dio paso a una divertida fiesta juvenil.

A la celebración asistieron empresarios de la zona, autoridades locales incluido el alcalde municipal, Walner Castro, además de amistades cercanas y familiares que se unieron para festejar este capítulo tan especial en la vida de Alison. Durante toda la velada se respiró un ambiente de calidez y unión que caracterizan a la familia Munguía. Una celebración digna de recordar, que marcó el inicio de una nueva etapa llena de sueños, metas y esperanza para la joven quinceañera.



