Como princesa de cuento: Alison Munguía celebra sus 15 años en Juticalpa

En un salón decorado en tonos rosa y dorado en la ciudad de Juticalpa, la jovencita festejó sus quince primaveras, acompañada de su madre y sus hermanos

  • 05 de noviembre de 2025 a las 11:24
Alison Munguía celebró sus quince años con una fiesta al estilo princesa de cuentos de hadas en el Colegio de Abogados de Juticalpa, Olancho.

 Foto: El Heraldo

Juticalpa, Honduras.- Con una inolvidable velada enmarcada en los cuentos de hadas, la jovencita Alison Munguía celebró sus 15 años, acompañada de familiares, amigos y distinguidos invitados.

La fiesta, en la que predominó la decoración rosa viejo y dorado y en la que Alison parecía una princesa de cuentos, tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Juticalpa, Olancho.

La cumpleañera fue acompañada por su madre Lilian Meza y sus hermanos Paola, José y Junior Munguía, quienes se mostraron orgullosos de la jovencita sensata en la que se ha convertido Alison y a quien en todo momento prodigaron gestos de amor y alegría.

La madre de la quinceañera, Lilian Meza, comparte el primer baile con su hija.

 (Foto: El Heraldo)

Actos protocolarios

El cortejo fue encabezado por su orgullosa madre Lilian Meza, flanqueada por sus hermanos José y Junior Munguía.

Acto seguido, al más puro estilo de las princesas de cuento de hadas, la jovencita entró al salón de la mano de su chambelán Tulio Flores y precedida por un grupo de damitas y caballeros, quienes la acompañaron en su ingreso a la fiesta.

En un emotivo ambiente lleno de sonrisas y momentos inolvidables, la madre de la cumpleañera, Lilian Meza, reflexionó sobre el paso de su pequeña princesa, de niña a mujer.

Además, acompañó a su hija en el primer baile, un vals elegido para la ocasión que dio paso a una divertida fiesta juvenil.

La madre de la quinceañera, Lilian Meza, junto a sus hijos José y Junior Munguía, al momento de ingresar al salón.

 (Foto: El Heraldo)

A la celebración asistieron empresarios de la zona, autoridades locales incluido el alcalde municipal, Walner Castro, además de amistades cercanas y familiares que se unieron para festejar este capítulo tan especial en la vida de Alison.

Durante toda la velada se respiró un ambiente de calidez y unión que caracterizan a la familia Munguía. Una celebración digna de recordar, que marcó el inicio de una nueva etapa llena de sueños, metas y esperanza para la joven quinceañera.

  • La cumpleañera Alison Munguía acompañada de su chambelán y su cortejo de caballeros y damas.

     (Foto: El Heraldo)
  • La quinceañera Alison Munguía, posa feliz ante la cámara, sentada en su trono de honor.

     (Foto: El Heraldo)


