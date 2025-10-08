Sin Aurelio Casillas, ¿quién asumirá la estirpe ligada a la tragedia y la lealtad?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El universo de uno de los clanes más temidos se expande a partir con 'Dinastía Casillas', la secuela de 'El señor de los cielos' donde una nueva generación al mando del imperio criminal que forjó Aurelio Casillas se enfrenta a más amenazas, traiciones y el peso de una historia marcada por la sangre. Sin el cabeza de familia, el legendario capo interpretado por Rafael Amaya, a su hijo Ismael Casillas (Iván Arana) no le queda otra que tomar las riendas de una estirpe ligada a la tragedia y la lealtad. "Es una familia que se ha protegido mucho, que cada uno de los personajes tiene algo que dar. Esa riqueza es lo que puede inspirar", afirmó el actor mexicano en una entrevista con EFE.

Al ya no existir Aurelio Casillas, "a Ismael no le queda de otra que continuar con el legado y asumir una responsabilidad completamente diferente a la que ya venía acostumbrado a tener", indica por su parte a EFE Isabella Castillo, quien también retoma el personaje de Diana Ahumada para este nuevo proyecto de Telemundo.

Una Diana que volverá "leal y firme para ayudar con todo y echarle ganas", agrega Castillo. "Los Casillas se distinguen por ser muy leales y a esta familia le ha pasado de todo. No importa lo que les suceda, siempre van adelante", insiste la actriz.

Una dinastía actualizada y evolucionada

A un clan que deberá confrontar nuevos retos se suma Raúl Méndez en su papel como 'El Chacorta', quien destaca la importancia de actualizarse y adaptarse a los temas de la sociedad actual para seguir conectando con las generaciones más jóvenes. "Si la serie como tal ya tiene un tono bien enraizado, hoy en día 'Dinastía Casillas' también empieza a abordar las generaciones que vienen detrás de esta primera camada de los Casillas”, indica a EFE. A diferencia de 'El Señor de los cielos', "los personajes con los que se van a encontrar en 'Dinastía Casillas' son todavía más humanos. No existe el universo del bueno y del malo, los personajes se han convertido en seres más humanos", explica. "Al humanizar nuestros personajes, el público se puede identificar más tanto con los nuevos como con los que vienen de atrás", dice.