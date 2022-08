Simón, una propuesta musical en evolución

GRACIAS, LEMPIRA.-La banda Simón, considerada una de las mejores propuestas musicales de Honduras, realizará una gira este mes de agosto de 2022 por varias ciudades del país.



A propósito del concierto que la agrupación dará en la Finca Bavaria de Gracias, Lempira, este sábado 20 a partir de las 8:00 PM, con el apoyo del Festival de Los Confines, hemos conversado con la vocalista Camille Collins, recién llegada de Massachusetts.



Se trata de una extraordinaria compositora con letras muy hondas que tocan temas existenciales, políticos y del devenir cotidiano, una artista con esa sensibilidad capaz de desollar la piel de la realidad y mostrarla tal como es: bárbara, tierna, amorosa o nostálgica.



La buena música hace estas cosas, por eso les recomendamos los discos Deviant Optimism y Dutiful Daughter, que se pueden encontrar en todas las plataformas virtuales.



¿Simón se conserva igual o hay cambios?

En este momento los integrantes son Alfonso Ramos, César Durón, Arie Van Pelt y Luis Gallego. Tocamos música inédita en inglés y en español con influencias folk, punk, swing y rock.

¿El nombre de esta gira es inquietante?

La gira se llama We´re not Dead Yet, que es una referencia a una película de los comediantes británicos Monty Python, donde hay una escena sobre la peste en Europa, en la que hay una persona que carga todos los cadáveres para enterrarlos. Pero en medio de la pila de muertos, aún hay una persona viva que insiste “aún no estoy muerto” y con esto queremos hacer un guiño a este contexto actual de pandemia donde aún sobrevivimos.



¿Hay material musical nuevo?

Si, claro, muchas canciones nuevas. Queremos grabar nuestro tercer álbum, aunque aún está un poco difuso todo: tiempo y recursos. Quiero recordarle a la gente que escuchen nuestros dos discos grabados en Honduras, pues es buena música, pero casi no se conoce porque se ha promocionado poco.



¿Cómo se ve la banda dentro del actual panorama musical de Honduras?

Es emocionante regresar a Honduras y ver que hay muchas bandas y más lugares para tocar. Nosotros hacemos música hace muchos años y nos encanta la idea de sumarnos a este movimiento de crecimiento musical del país.



¿Van a tocar en Gracias, Lempira?

Sí. Estamos contentos. Íbamos a estar durante el Festival de Los Confines, pero no fue posible viajar en las fechas. Somos personas que disfrutamos mucho viajar, nos sentimos bien en las ciudades del interior del país, nos alegra estar cerca de las personas.



¿Cuáles son los planes para el futuro?

Seguir tocando y escribiendo, buscar los recursos para grabar y encontrar la forma de presentarnos más en Honduras y en Centroamérica.