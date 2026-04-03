Peaky Blinders inicia una nueva era en Netflix: el Duke Shelby toma el poder

El universo de Peaky Blinders está lejos de apagarse. Un nuevo rostro liderará el legado Shelby.
Tras consolidarse como una de las series más influyentes de los últimos años, la historia dará un giro decisivo con una nueva producción que promete marcar el inicio de una etapa completamente distinta: una donde el liderazgo cambia de manos y el legado familiar se pone a prueba.
Según el primer vistazo revelado, la próxima serie —que llegará a Netflix— dejará atrás el dominio absoluto de Tommy Shelby para centrarse en una nueva figura que asumirá el control del imperio: Duke Shelby.
El personaje, que ya había sido introducido en entregas recientes, será ahora el eje central de la historia, marcando un relevo generacional que redefine por completo el rumbo de la narrativa.
En esta nueva etapa, Duke no solo hereda el apellido, sino también el peso de un legado construido entre violencia, ambición y estrategias implacables.
El encargado de dar vida a este nuevo protagonista será Jamie Bell, cuya incorporación anticipa un enfoque más intenso y renovado del personaje.
Todo apunta a que su versión de Duke será más madura, decidida y peligrosa, en una historia que buscará explorar cómo se construye el poder cuando ya no se parte desde cero, sino desde una herencia cargada de historia.
La serie funcionará como una continuación directa de Peaky Blinders: The Immortal Man, la película que marcó el cierre del arco de Tommy Shelby y que dejó el terreno listo para una nueva generación.
Este enlace narrativo permitirá que la historia avance sin romper con su esencia, pero abriendo espacio a conflictos distintos, nuevos personajes y una dinámica de poder renovada.
En ese sentido, la producción no solo apuesta por un cambio de protagonista, sino también por una transformación más amplia del universo.
El elenco incluirá nombres como Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay y Lashana Lynch, junto a nuevos talentos que reforzarán esta etapa de transición.
Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, todo indica que la historia se desarrollará en una Birmingham distinta, marcada por nuevos desafíos y tensiones propias de una época cambiante.
En ese contexto, el ascenso de Duke Shelby no será simplemente una continuación, sino una prueba: la de demostrar si el apellido puede sostener su poder sin la figura que lo convirtió en leyenda.
Y es ahí donde radica la verdadera expectativa. Porque más allá de la nostalgia que despierta Tommy Shelby, esta nueva serie plantea una pregunta inevitable: ¿puede sobrevivir el imperio Shelby sin su líder más icónico? Habrá que darle la oportunidad a Duke...