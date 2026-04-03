Actor de Stranger Things, Noah Schnapp, publica tierna foto con su... ¿novio?

El actor estadounidense Noah Schnapp, conocido por su papel de Will Byers en Stranger Things, volvió a acaparar la atención de sus seguidores, esta vez por una noticia relacionada con su vida sentimental.
Esto tras publicar en Instagram una imagen donde aparecía abrazado a otro hombre junto a la frase One month of us ❤️, celebrando un mes de relación.
La publicación generó un gran revuelo, pues muchos fans interpretaron que Schnapp estaba compartiendo por primera vez detalles de su vida amorosa tras haber hecho pública su orientación sexual en 2023.
La foto, que no revelaba la identidad del hombre, fue rápidamente comentada y compartida por medios internacionales y seguidores, quienes vieron en la imagen un momento tierno y significativo del actor, que ha sido muy abierto sobre su proceso de aceptación como hombre gay.
Sin embargo, pronto se aclaró que la publicación formaba parte de una broma por el Día de los Inocentes estadounidense (April Fools’ Day). Schnapp confirmó el giro con un mensaje posterior en Instagram: “April fools ”.
Aun así, el episodio dejó claro que, incluso con humor, el actor no teme compartir fragmentos de su vida personal y seguir interactuando con sus fans de manera cercana y auténtica.
La broma fue recibida con cariño, y muchos seguidores celebraron la forma en que Schnapp combina su personalidad y su sentido del humor con la visibilidad de su orientación sexual.
Este episodio ocurre tres años después de que Noah Schnapp hiciera pública su homosexualidad en un video de TikTok, donde habló sobre su proceso de aceptación y la respuesta positiva de su entorno.
Desde entonces, el actor ha sido un referente para jóvenes fans que buscan ejemplos de autenticidad y valentía en la industria del entretenimiento.
Con esta mezcla de humor y cercanía, Noah Schnapp sigue mostrando que, además de su talento frente a las cámaras, tiene un estilo único para conectar con sus seguidores y compartir su vida de manera divertida y sincera.