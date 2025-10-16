Silvio Rodríguez visita en Montevideo a Lucía Topolansky, viuda de Mujica

Montevideo, Uruguay.- El cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó la chacra (finca) de la exvicepresidenta uruguaya y viuda del expresidente José Mujica , Lucía Topolansky , en la víspera de su presentación en Montevideo y que hace parte de una gira por Latinoamérica.

Así lo informó -mediante una publicación en la red social X- el Movimiento de Participación Popular (MPP), la agrupación política integrante del oficialista Frente Amplio que lideró Mujica hasta su muerte -acaecida el pasado 13 de mayo- y de la cual Topolansky es también referente.

"Lucía recibió a Silvio Rodríguez en la chacra “La vida fue pasado, pero es más porvenir”", escribió el MPP, con una cita de la canción 'Más porvenir', que Rodríguez dedicó el pasado enero al expresidente uruguayo, en una publicación acompañada de un video con imágenes del encuentro.

'Más porvenir' fue el tema con el que Rodríguez se sumó en enero a 'Una canción para Pepe', la iniciativa de enviarle a Mujica canciones, poemas y otros mensajes de cariño, tras conocerse que su cáncer de esófago se había extendido y que el político pidiera a la prensa y a los visitantes que se acercaban asiduamente a su chacra para disfrutar de sus últimos meses.