Katy Perry y un espectáculo aéreo en el Rock in Río Lisboa de 2026

Lisboa, Portugal.- La artista estadounidense Katy Perry será cabeza de cartel en la undécima edición del festival Rock in Río Lisboa.

Este se celebrará el próximo junio e incluirá un espectáculo aéreo de la patrulla acrobática Yakstars, constituida por españoles y portugueses, informaron este jueves los organizadores.

Los convocantes precisaron en un comunicado que Katy Perry actuará el 20 de junio en el 'Escenario Mundo', donde ya cantó en 2018.

Asimismo, anunciaron que en esta próxima edición ofrecerán, durante los cuatro días que dura el festival, un espectáculo aéreo compuesto por cinco aeronaves Yak-52, pilotadas por la patrulla ibérica Yakstars, que irán acompañadas de una banda sonora inédita y fuegos artificiales.