  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Katy Perry y un espectáculo aéreo en el Rock in Río Lisboa de 2026

Los organizadores del evento aseguraron que el objetivo es ofrecer un "verdadero halftime show", que lleve "la emoción del festival más allá de los escenarios tradicionales"

  • 16 de octubre de 2025 a las 14:44
Katy Perry y un espectáculo aéreo en el Rock in Río Lisboa de 2026

Los convocantes precisaron en un comunicado que Katy Perry actuará el 20 de junio en el 'Escenario Mundo', donde ya cantó en 2018.

 Foto: EFE.

Lisboa, Portugal.- La artista estadounidense Katy Perry será cabeza de cartel en la undécima edición del festival Rock in Río Lisboa.

Justin Trudeau y Katy Perry: así comenzó su relación

Este se celebrará el próximo junio e incluirá un espectáculo aéreo de la patrulla acrobática Yakstars, constituida por españoles y portugueses, informaron este jueves los organizadores.

Los convocantes precisaron en un comunicado que Katy Perry actuará el 20 de junio en el 'Escenario Mundo', donde ya cantó en 2018.

Asimismo, anunciaron que en esta próxima edición ofrecerán, durante los cuatro días que dura el festival, un espectáculo aéreo compuesto por cinco aeronaves Yak-52, pilotadas por la patrulla ibérica Yakstars, que irán acompañadas de una banda sonora inédita y fuegos artificiales.

Katy Perry casi cae al público por falla técnica durante su gira Lifetimes

Su objetivo, aseguraron, es ofrecer un "verdadero 'halftime show' (espectáculo de medio tiempo) de clase mundial", que lleve "la emoción del festival más allá de los escenarios tradicionales de música".

La undécima edición del Rock in Rio Lisboa se desarrollará los días 20, 21, 27 y 28 de junio del próximo año con la consigna 'El mundo sería mejor si se pareciera más a Portugal'.

Otros artistas confirmados para 2026 son el brasileño Pedro Sampaio, el dúo santotomense Calema y el grupo luso NAPA, que ganó visibilidad tras haber representado a Portugal en Eurovisión este año.

Katy Perry y Orlando Bloom confirman su separación: esto dice el comunicado

La organización precisó hoy que en esta edición planean ampliar en 25.000 metros cuadrados la capacidad del recinto, que tendrá lugar en el Parque Tejo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias